İğfal ne demek, TDK'ya göre İğfal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İğfal ne demek? İğfal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iğfal kelimesi. Peki iğfal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iğfal nedir, iğfal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İĞFAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İğfal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İğfal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre iğfal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kadını aldatma, baştan çıkarma

- Irzına geçme

- Aldatma, ayartma, kandırma, baştan çıkarma



İĞFAL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- iğfal etmek

