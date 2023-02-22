İgnacio Liporace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Liporace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Liporace adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Liporace Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Liporace 10 Nisan 1992 tarihinde Haedo (BUE) şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Liporace Nuet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Liporace Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini QUAN SPORTS MANAGEMENT ITALIA yapmaktadır. İgnacio Liporace, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Liporace'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Liporace Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Liporace isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Liporace Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Liporace futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında San Miguel

1 Temmuz 2016 yılında Canuelas FC

1 Temmuz 2017 yılında UAI Urquiza

1 Temmuz 2018 yılında Brown Adrogué

1 Temmuz 2019 yılında Rafaela

14 Eylül 2020 yılında Sambenedettese

22 Ekim 2021 yılında Panachaiki

25 Ocak 2023 yılında PS Kalamata

İgnacio Liporace Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Liporace şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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