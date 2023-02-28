İgnacio Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Nunez 15 Ocak 1999 tarihinde Independencia şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Antonio Núñez Estrada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Nunez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. İgnacio Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. İgnacio Nunez'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnacio Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Unión Española

7 Ocak 2022 yılında S. Morning

31 Aralık 2022 yılında Unión Española

İgnacio Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Nunez şuan Unión Española takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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