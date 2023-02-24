İgor Asanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Asanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Asanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Asanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Asanovic 20 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Asanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına 2 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. İgor Asanovic'nin FK Jezero ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Asanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Asanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Asanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Asanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında FK Petnjica

1 Temmuz 2014 yılında FK Radnicki

2 Ağustos 2016 yılında FK Jezero

İgor Asanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Asanovic şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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