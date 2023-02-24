İgor Cukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Cukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Cukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Cukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Cukovic 6 Haziran 1993 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Igor Ćuković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Cukovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EFA yapmaktadır. İgor Cukovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Cukovic'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Cukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Cukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Cukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Cukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2017 yılında FK Iskra

30 Mart 2017 yılında Elverum

30 Ocak 2018 yılında FC Kamza

24 Ocak 2019 yılında 1.SC Znojmo

30 Temmuz 2019 yılında Rudar Pljevlja

28 Temmuz 2020 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2022 yılında FK Decic Tuzi

İgor Cukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Cukovic şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

İgor Cukovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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