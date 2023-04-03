İgor Druzhinin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Druzhinin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Druzhinin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Druzhinin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Druzhinin 18 Şubat 2000 tarihinde Irkutsk şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дружинин Игорь Леонидович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Druzhinin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Druzhinin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İgor Druzhinin'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Druzhinin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Druzhinin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Druzhinin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Druzhinin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2019 yılında Zenit Irk.

28 Ocak 2021 yılında Ural 2

İgor Druzhinin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Druzhinin şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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