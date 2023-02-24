İgor Fellipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Fellipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Fellipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Fellipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Fellipe 10 Şubat 1995 tarihinde Rio de Jeneiro şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Fellipe dos Santos Bastos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Fellipe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Connection yapmaktadır. İgor Fellipe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Fellipe'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Fellipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Fellipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Fellipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Fellipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Belasitsa

İgor Fellipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Fellipe şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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