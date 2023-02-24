İgor Vukcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Vukcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Vukcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Vukcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Vukcevic 7 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Vukcevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Vukcevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Vukcevic'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Vukcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Vukcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Vukcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Vukcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında B. Podgorica

30 Temmuz 2018 yılında Arsenal Tivat

31 Mayıs 2019 yılında B. Podgorica

22 Temmuz 2019 yılında OFK Titograd

21 Ocak 2020 yılında B. Podgorica

29 Ocak 2020 yılında OFK Petrovac

15 Haziran 2020 yılında B. Podgorica

13 Ağustos 2020 yılında OFK Petrovac

31 Aralık 2020 yılında B. Podgorica

12 Şubat 2021 yılında OFK Petrovac

9 Ağustos 2021 yılında Kom Podgorica

1 Temmuz 2022 yılında FC Llapi

17 Temmuz 2022 yılında FK Bokelj

İgor Vukcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Vukcevic şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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