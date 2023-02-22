İgwe Uzoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgwe Uzoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgwe Uzoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İgwe Uzoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İgwe Uzoh {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İgwe Uzoh Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına - tarihinde katılmıştır. İgwe Uzoh'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İgwe Uzoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İgwe Uzoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İgwe Uzoh şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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