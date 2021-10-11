İham ne demek, TDK'ya göre İham kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İham ne demek? İham TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iham kelimesi. Peki iham ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iham nedir, iham kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İHAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İham kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İham kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre iham kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuruntuya düşürme

- İki anlamı olan bir sözün akla en az gelen anlamının amaçlanarak kullanılması ve anlamı güçlendirmesi sanatı

