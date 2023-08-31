İhanet Üzerine Kurulu Mutlu Bir Evlilik! Yoksa Yuva Yıkanın Yuvası Oluyor Mu?

“Yuva yıkanın yuvası olmaz” hepimizin bildiği bu söz bu çiftte anlamını yitirmiş gözüküyor. Sık sık karşılaşılan ve doğruluğu defalarca kanıtlanmış olan yuva yıkan mutlu olamaz sözünün tersine hiç şahit oldunuz mu? Eğer ki olmadıysanız bu haberimiz ile birlikte sizler de haberdar olacaksınız…

Film Setinde Başlayan Aşk

Dünyanın ünlü çiftlerinden bir tanesi olan LeAnn Rimes ile oyuncu Eddie Cibrian çiftinin aşkları film setinde başlıyor. Her ikisi de evli olan LeAnn Rimes ile Eddie Cibrian çifti aşkları uğruna eşlerinden boşandılar. İlk olarak skandal niteliği taşıyan bu olay zamanla herkes tarafından kabullenen mutlu bir evliliğe doğru yürüdü.

41 yaşında olan Rimes, eşi Cibrian ile birlikte tatilde yaşadığı mutlu dolu anlarından karelerini de sosyal medya hesabından paylaştılar. Ayrıca orman kenarında ayrı ayrı girdikleri küvetlerde de paylaştıkları pozlar ile birbirlerine olan aşklarının adeta hiç yok olmadığını sergiliyorlar.

Rimes 41. Yaş Gününü Eşi ile Kutluyor

Sabahın erken saatlerinde kutlamalara başlayan Rimes, her bir anı da sosyal medyadan paylaşmakta çekinmiyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren çılgın kutlamalar ile doğum gününü kutlayan LeAnn Rimes, mutluluk pozlarını her yerden paylaşmaktan geri durmuyor. Olaylı bir başlangıç ardından mutlu bir yuva kuran LeAnn Rimes ile Eddie Cibrian çiftini bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl bir son bekliyor.