65 yaş üstüne kolaylık! e-Devlet uygulamasında yeni hizmet!Kaderleri de aynı oldu! İkiz kız kardeşler aynı gün Korona’dan öldüUzman isimden öneriler! Pandemide oruç tutacaklara sağlıklı beslenme tavsiyeleriMersin'de şaşırtan manzara! Deniz yüzeyi sarıya boyandı, yetkililer açıklama yaptı: ‘Korkmayın’Van'da hava durumu alarmı! Meteorolojiden çığ ve rüzgar uyarısı geldiDilsiz dostlarımız onlara emanet! Isparta'da hayvanlara karşı işlenen suçlarla çetin mücadeleKullanıcı sayısı 77 milyonu aşan uygulamada sürpriz! BiP’e yeni özellikler eklendiİsrail'in zulmü devam ediyor! Batı Şeria’da Filistinli çocuk plastik mermi ile gözünden vuruldu16 yaşındaki kurye, tırın altında kalarak can verdi! O anlar kameraya yansıdıEskişehirspor 0 - 5 Gzt Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İhbar üzerine olay yerine giden polislere minik öğrencilerden marşlı sürpriz

İhbar üzerine olay yerine giden polislere minik öğrencilerden marşlı sürpriz

Başkentte Altındağlı minikler polislere sürpriz yaptı. Aldıkları ihbar üzerine Gençlik Merkezi'ne giden Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, karşılarında marşlar söyleyen Altındağlı minikleri görünce şaşırdı.

İhbar üzerine olay yerine giden polislere minik öğrencilerden marşlı sürpriz

Başkentte Altındağlı minikler polislere sürpriz yaptı. İhbar üzerine Gençlik Merkezi'ne gelen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, karşılarında ellerinde Türk bayrakları olan ve marşlar söyleyen Altındağlı minikleri görünce şaşırdı.

OLAYLA KARŞILAŞMAYI BEKLERKEN, KARŞILARINDA MİNİKLERİ GÖRDÜLER

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik organize eden Altındağ Gençlik Merkezi üyeleri, polis amcalarına unutmayacakları bir gün yaşattı. İhbarı üzerine Gençlik Merkezi'ne gelen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, karşılarında ellerinde Türk bayrakları olan ve marşlar söyleyen minikleri görünce şaşırdı. Bir olayla karşılaşmayı beklerken, çok güzel bir sürprizle karşılaşan polis memurları, kendilerine yapılan bu jest karşısında hem çok şaşırdı, hem de çok mutlu oldu.

Altındağ Belediyesi kreşlerine devam eden minik öğrenciler de Polis Haftası'nı unutmadı. Öğretmenleriyle beraber Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Öğrencilerin vatanlarını çok seven birer birey olarak yetişmesine büyük özen gösterdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı "Minik öğrencilerimizi gerçekleştirdikleri anlamlı ziyaretten dolayı tebrik ediyorum. Polis abla ve abilerini yakından görüp, polislik mesleğini yakından tanımaları çok güzel" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

İhbar üzerine olay yerine giden polislere minik öğrencilerden marşlı sürpriz

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT