İhlas ne demek, TDK'ya göre İhlas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İhlas ne demek? İhlas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi İhlas kelimesi. Peki İhlas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İhlas nedir, İhlas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İHLAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İhlas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İhlas kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre İhlas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Temiz sevgi ve yürekten bağlılık

- İbadetlerdeki içtenlik

- Kur'an surelerinden biri

