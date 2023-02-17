İhmal yüzünden mi öldü? Enkaz altından çıkarılan Azra Duru Malaç hayatını kaybetti!

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altından çıkarılan 4 yaşındaki Azra Duru Malaç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Azra Duru'nun kurtarılmasında görev alan bir personelin küçük kıza müdahale edilmeden önce video çektiği görüntüler infiale yol açtı. Bu durum küçük kızın ihmal sonucu öldüğünün düşünülmesine neden oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaşı derinden etkileyen deprem felaketi nedeniyle Hatay'da birçok bina yıkıldı. Bölgeye giden arama ve kurtarma ekipleri, Antakya ilçesinde yıkılan binaların birinin enkazından 4 yaşındaki Azra Duru Malaç'ı sağ olarak kurtardı.

İhmal yüzünden mi öldü? Enkaz altından çıkarılan Azra Duru Malaç hayatını kaybetti!

VİDEO ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Azra Duru'yu kurtaran ekipte yer alan bir kişi, küçük kıza müdahale edilmesi gerekirken o anları kayıt altına alıp sosyal medyada paylaştı.

YARI BAYGIN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu videoda küçük kızın yarı baygın ve halsiz olduğu görüldü. Küçük kızın durumuna rağmen o anların kayıt altına alınması vatandaşların tepkisini çekti. O anlarda bir ambulans geçerken küçük kızın hemen ambulansa bindirilmemesi dikkat çekmişti.

İhmal yüzünden mi öldü? Enkaz altından çıkarılan Azra Duru Malaç hayatını kaybetti!

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaşananların ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi altına alınan Azra Duru Malaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Şubat günü yaşamını yitirdi.

İhmal yüzünden mi öldü? Enkaz altından çıkarılan Azra Duru Malaç hayatını kaybetti!

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Küçük kızın ölüm nedeninin doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olduğu öğrenildi.

ANNESİ VEFAT ETTİ

Öte yandan Azra´nın annesi Fatma Malaç´ın da depremde hayatını kaybettiği, babası Mehmet Malaç´ın ise sağ kurtulduğu öğrenildi.

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