Türk futboluna hizmet etmiş hakemlerden FIFA kokartlı İhsan Türe, 74 yaşında hayatını kaybetti. Bunun üzerine hayatı merak edilen isimlerden birisi İhsan Türe oldu. Peki, İhsan Türe kimdir, kaç yaşında ve nereli? İhsan Türe neden öldü? İşte detaylar...

İHSAN TÜRE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

İhsan Türe 1946 yılında Eskşehir'de dünyaya geldi. 1978, 1979, 1982, 1984, 1985, 1988, 1989 Federasyon Kupası Finali'ni yönetmiştir. Orduda hava astsubayı olarak görev yaptı, 1966 yılında hakemliğe başladı, 1993 yılında hakemliği bıraktı, 2002 yılında Tanrının Küçük Oğlu kitabını yazdı.

Hakemliğe 1966’da, bir tesadüf eseri, beden öğretmenliği için Hava Kuvvetleri tarafından gönderildiği Manisa Beden Eğitim ve Savaş Spor Okulu’nda başladı. Hakemliğin ilk yıllarında gösterdiği büyük performansla, üçüncü yıldan itibaren 1969 - 70 sezonunda 1. Türkiye Ligi’nde maç yönetti.

Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında yüzlerce maçta başhakemlik yaptı. Meslekte 27 yıl Avrupa’da yönettiği tüm maçlarda tam puan aldı. Yıllarca düşme ve şampiyonluk maçlarına imzasını atan Türe’nin hakemlik yaşamı, fırtınalı ve büyük mücadeleler içinde geçti. 1966 yılı Kasım ayında başlayan hakemlik serüveni, 1993’e kadar aralıksız 27 yıl devam etti. Bu zaman diliminde Türk futboluna gerek A kategori, gerekse FIFA hakemi olarak hizmet etti. 21 sezon 1. Türkiye Ligi’nde düdük çaldı. 14 Türkiye kupası finali yönetti.

İhsan Türe, 74 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.