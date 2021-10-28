İhtida ne demek, TDK'ya göre İhtida kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İhtida ne demek? İhtida TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ihtida kelimesi. Peki ihtida ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ihtida nedir, ihtida kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İHTİDA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İhtida kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İhtida kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ihtida kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma

