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  3. İhtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtılıyor : 30 bin aile destekten yararlanacak!

İhtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtılıyor : 30 bin aile destekten yararlanacak!

Pendik’te ikamet eden ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünden aktif yardım alan ailelere Ramazan Kolisi dağıtılıyor. Dağıtımlar bittiğinde 30 bin ihtiyaç sahibi ailenin Ramazan sofrasında yüzü gülecek.

İhtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtılıyor : 30 bin aile destekten yararlanacak!

Ramazan ayında da sosyal yardımlara devam ediliyor.

30 BİN AİLE DESTEKTEN YARARLANACAK

Pendik’te ikamet eden ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünden aktif yardım alan ailelere Ramazan kolisi dağıtılıyor. Özenle hazırlanan koliler ekiplerce adreslere teslim ediliyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek dağıtımlar tamamlandığında yaklaşık 30 bin ihtiyaç sahibi aile bu destekten yararlanmış olacak.

İhtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtılıyor : 30 bin aile destekten yararlanacak! İhtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtılıyor : 30 bin aile destekten yararlanacak! İhtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtılıyor : 30 bin aile destekten yararlanacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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