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İhtiyaç sahiplerine Sosyal Market desteği

Beyoğlu Belediyesi tarafından faaliyete geçen ve on yıldır ihtiyaç sahiplerine ulaşan Sosyal Market'in pandemi sürecinde de vatandaşların destekçisi olduğu duyuruldu.

İhtiyaç sahiplerine Sosyal Market desteği

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market'in pandemi sürecinde vatandaşların destekçisi olduğu duyuruldu. Beyoğlu'nda on yıldır ihtiyaç sahiplerine yardım eden Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market pandemi sürecinde de vatandaşların destekçisi oldu. Gıdadan giyime, temizlikten kişisel bakım ürünlerine kadar vatandaşların her türlü ihtiyacının kolayca karşılandığı belirtildi. Sosyal Market'i ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, pandemi sürecinde gösterdikleri gayretten dolayı market çalışanlarına teşekkür etti.

İhtiyaç sahiplerine sosyal market desteği

Kovid-19 (Koronavirüs) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla başlatılan Hazır Yardım Paketi uygulaması ile ihtiyaç sahiplerinin yardımlarını kesintisiz olarak almaya devam ettiği belirtildi. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerinin yardım paketleri ise market görevlileri tarafından evlerine kadar götürülerek teslim edildi.

İhtiyaç sahiplerine sosyal market desteği

HER AY 4 BİN 210 AİLEYE DÜZENLİ YARDIM

2010 yılından itibaren aralıksız hizmet verdiğini hatırlatan Sosyal Marketten 4 bin 210 aile (yaklaşık 20 bin kişi) her ay düzenli olarak yardım alıyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine verilen sosyal kart ile gıdadan temizliğe, giyimden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını temin ediyor. Sosyal Market ayrıca çocukların eğitim ve öğretim yılı başlangıcında kırtasiye ihtiyaçlarını, her bayram öncesinde de (4 bin çocuğun) bayramlık giysisini karşılıyor.

İhtiyaç sahiplerine sosyal market desteği

İhtiyaç sahiplerine sosyal market desteği

Berna Akkaya
Editör


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