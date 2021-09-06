İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar Eylül 2021? Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank...

İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar Eylül 2021? 6 Eylül kredi faiz oranları son durum nedir? Hangi banka ne kadar kredi veriyor? soruları internet mecrasına en çok aratılan konular arsına girdi. İşte bankaların kredi faiz oranları...

İHTİYAÇ, TAŞIT, KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR EYLÜL 2021?

Bazı ihtiyaçlarını karşılamak için kredi çekme isteyen vatandaşlar, bankaların güncel kredi oranlarını öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler ile taşıt ve konut alımlarında kullanmak için kredi başvurusunda bulunmak isteyen uygun kredi veren bankalar listesi açıklandı. İşte kamu ve özel bankaların güncel oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.37

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,63

Taşıt kredisi: 1,54

Konut kredisi: 1,38

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.32

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.50

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.50

İ htiyaç kredisi: 1.43

Taşıt kredisi: 1.63

Konut kredisi: 1.39

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.65

Ev kredisi: 1.41

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.23

Tüketici kredisi: 2.35

Mortgage kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.74

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.68

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.69

Konut kredisi: 1.46

Taşıt kredisi: 1.69

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.79

Taşıt kredisi: 1.59

Konut kredisi: 1.37

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39

Konut kredisi: 1.69

Taşıt kredisi: 1.79