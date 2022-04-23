Transit ne demek, TDK'ya göre Transit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bataklık Ardıcı ne demek, TDK'ya göre Bataklık Ardıcı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Neolitik ne demek, TDK'ya göre Neolitik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cihanşinas ne demek, TDK'ya göre Cihanşinas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Carcar ne demek, TDK'ya göre Carcar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Manyetik Tambur ne demek, TDK'ya göre Manyetik Tambur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Katgüt ne demek, TDK'ya göre Katgüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Amfibik ne demek, TDK'ya göre Amfibik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cehri ne demek, TDK'ya göre Cehri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Avrat Pazarı ne demek, TDK'ya göre Avrat Pazarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. İhtiyat Akçesi ne demek, TDK'ya göre İhtiyat Akçesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İhtiyat Akçesi ne demek, TDK'ya göre İhtiyat Akçesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İhtiyat Akçesi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İhtiyat Akçesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İhtiyat Akçesi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İhtiyat Akçesi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İhtiyat Akçesi ne demek, TDK'ya göre İhtiyat Akçesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İhtiyat akçesi ne demek? İhtiyat akçesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ihtiyat akçesi kelimesi. Peki ihtiyat akçesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ihtiyat akçesi nedir, ihtiyat akçesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İHTİYAT AKÇESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İhtiyat akçesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ihtiyat akçesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yedek akçe

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT