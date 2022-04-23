İhtiyat Akçesi ne demek, TDK'ya göre İhtiyat Akçesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İhtiyat akçesi ne demek? İhtiyat akçesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ihtiyat akçesi kelimesi. Peki ihtiyat akçesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ihtiyat akçesi nedir, ihtiyat akçesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İHTİYAT AKÇESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İhtiyat akçesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ihtiyat akçesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yedek akçe

