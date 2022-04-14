İhtizaz ne demek, TDK'ya göre İhtizaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İhtizaz ne demek? İhtizaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ihtizaz kelimesi. Peki ihtizaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ihtizaz nedir, ihtizaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İHTİZAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İhtizaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İhtizaz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ihtizaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Titreşme, titreşim

- Titreşim



İHTİZAZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ihtizaz etmek

