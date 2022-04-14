İhzari ne demek, TDK'ya göre İhzari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İhzari ne demek? İhzari TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ihzari kelimesi. Peki ihzari ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ihzari nedir, ihzari kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İHZARİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İhzari kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İhzari kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ihzari kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hazırlık niteliğinde olan, hazırlayıcı

