İkametgah adresinde değişiklik yapmak isteyen vatandaşların nüfus müdürlüğüne gitmelerine gerek kalmadan e-devlet kapısı üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekleri bu işlem için internet kullanıcıları, arama motorlarında İkamet değişkliği e-devletten yapılıyor mu? İkamegah değişikliği en kolay nasıl yapılır? sorularını araştırıyor. Biz de 4 adımdan oluşan e-devlet ikametgah değişikliğinin tüm adımlarını detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar...

İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ e-DEVLET'TEN YAPILIYOR MU?

e-Devlet kapısı üzerinden ikametgah değişikliği yapmak için 4 adımdan oluşan işlemin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

e-Devlet üzerinden adres değişikliği, mobil imza, e-imza veya SMS doğrulaması ile kolayca yapılabilmektedir. Bunun için öncelikle e-Devlet sayfasına giriş yapılarak adres değişikliği sekmesi açılır.

e-DEVLET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Ardından açılacak sayfada bulunan “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım.” veya “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım.” opsiyonlarından size uygun olanını işaretleyin. Bunun akabinde taşınma tarihi bölümüne geçin.

Kişisel bilgilerin girilmesinin ardından sonraki sayfada adres bilgileri talep edilecek.

Yerleşim yeri ve/veya diğer adres seçimi için, "Adres Bul" düğmesine tıklayın.

Açılan adres seçim ekranından bildirimde bulunacağınız adresi seçiniz.

Bu işlemin ardından bildirim yöntemi olarak mobil imza, elektronik imza ve SMS ile doğrulama seçeneklerinden size uygun olanı seçin. (Mobil ve elektronik imza operatörler tarafından sağlandığı için SMS ile doğrulama daha erişilebilir bir yöntem olacaktır.)

Ardından ilerle tuşuna bastıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunu sayfaya girip tescil işlemine geçiş yapabilirsiniz.

BEYANDA BULUNMAZSAM CEZA ALIR MIYIM?

E-devlet üzerinden yapılacak adres beyan işleminde süresi için yapılan beyanlar haricinde geç beyan yapılması halinde sistem üzerinden de görüleceği gibi 86 TL para cezası uygulanmaktadır. Bunu gören vatandaşların 7 gün içerisinde nüfus müdürlüğüne gelerek parayı peşin yatıracağını ibraz etmesi halinde bu ceza 65 TL'ye düşecektir. Adres beyan işlemi sırasında beyan yapılacak adres dolu gözüküyorsa e-devlet üzerinden işlem yapılamıyor. Bu sorunla karşılaşan vatandaşların nüfus müdürlüğüne gelerek işlemlerini yaptırması gerekmektedir.

İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ EN KOLAY NASIL YAPILIR?

Nüfus müdürlüklerince yapılacak kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport ve diğer işlemlerde ise Alo 199 ya da https://www.nvi.gov.tr/ internet adresinden randevu alınması gerekiyor.

Dilerseniz ikametgah değişikliğini e-devlet kapısı yerine ikametgah adresinizi aldırmak istediğiniz ilçedeki nüfus müdürlüğüne giderek de gerçekleştirebilirsiniz. Ancak Kovid-19 önlemleri sebebiyle bunun için öncesinde randevu almanız gerekmektedir.

İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

İKAMETGAH NEDİR?

İkametgah, gerçek kişiler için ikametgah bireylerin sürekli olarak oturduğu yerin veya konutun bulunduğu yer anlamına gelir. Dernek veya vakıf gibi tüzel kişiler tarafından bakıldığında ise ikametgah tüzel kişilerin işlemlerinin yapıldığı, devlet kayıtlarında bulunan ve toplulukların faaliyet gösterdikleri yerin konumudur.Türk hukukuna göre her bireyin ve tüzel kişiliğin sadece bir ikametgahı bulunabilir. Herhangi bir adres değişikliği olduğunda bu değişikliğin bildirilmesi kanunda belirtilmiştir. Aksi halde oluşacak olumsuzluklardan kişi sorumlu tutulmuştur.

İkamet edilen yani yerleşik olarak yaşanılan yere ikametgah denir. Kişinin yaşadığı şehir, ilçe, mahalle ve bina gibi bilgilerin yer aldığı ikametgah adresi, nüfus müdürlükleri tarafından kayıt altına alınır. Başvurulabilecek aile hekimi, gidilebilecek devlet okulu ya da oy verilecek bölgenin belirlenmesi gibi işlemlerde bu ikametgah adresi esas alınır. Bu sebeple ikametgah adresi değişikliğinin bildirilmesi büyük önem taşır.syal imkanlar, iş ya da okula yakınlık gibi birçok kriter değerlendirilerek ev satın alma kararı verilir. Bu kararı verirken değerlendirilmesi gereken en önemli konulardan birisi de bütçeye uygunluktur. Aranılan özelliklere ve bütçeye uygun bir ev satın almak için doğru planlamanın yapılması gerekir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesine göre yeni bir adreste oturmaya başlayan kişilerin 20 iş günü içerisinde ikametgah değişikliği yapmaları gerekir. 20 iş günü içerisinde ikametgah değişikliği bildiriminde bulunmayan kişilere idari para cezası uygulanır.

KİMLER İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLİR?

İkametgah kaydı oluştururken kişilerin beyanı esas alınır. Bir ailenin yetişkin bireyleri birbiri yerine ikametgah bildiriminde bulunabilir. Çocukların ikametgah değişikliği bildirimini ise veli, vasi ya da yetişkin kardeşleri yapabilir. İkametgah adresi olarak belirtilecek mülkte kimse yaşamıyorsa bireylerin kendilerinin bildirimde bulunmaları yeterlidir. Ancak söz konusu adreste yaşayan birisi olduğu takdirde ikametgah bildirimi yapacak kişinin nüfus müdürlüğüne, evde yaşayan kişi ile birlikte müracaat etmesi gerekir.