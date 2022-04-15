İkametgâh İlmühaberi ne demek, TDK'ya göre İkametgâh İlmühaberi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İkametgâh ilmühaberi ne demek? İkametgâh ilmühaberi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ikametgâh ilmühaberi kelimesi. Peki ikametgâh ilmühaberi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ikametgâh ilmühaberi nedir, ikametgâh ilmühaberi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İKAMETGÂH İLMÜHABERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İkametgâh ilmühaberi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ikametgâh ilmühaberi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yerleşim belgesi

