İkboldzhon Malikdzhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İkboldzhon Malikdzhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İkboldzhon Malikdzhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İkboldzhon Malikdzhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İkboldzhon Malikdzhonov 8 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Икболджон Маликджонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İkboldzhon Malikdzhonov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İkboldzhon Malikdzhonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İkboldzhon Malikdzhonov'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İkboldzhon Malikdzhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İkboldzhon Malikdzhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İkboldzhon Malikdzhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İkboldzhon Malikdzhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Kokand 1912

19 Şubat 2018 yılında Sogdiana

1 Temmuz 2018 yılında Kokand 1912

28 Şubat 2022 yılında Surkhon

İkboldzhon Malikdzhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İkboldzhon Malikdzhonov şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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