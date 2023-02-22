İke Brandon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İke Brandon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İke Brandon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İke Brandon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İke Brandon 13 Mayıs 1998 tarihinde Yaounde şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Chinedu Ike Brandon şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İke Brandon Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına - tarihinde katılmıştır. İke Brandon'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İke Brandon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İke Brandon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İke Brandon şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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