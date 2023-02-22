İkechukwu Nwani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İkechukwu Nwani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İkechukwu Nwani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İkechukwu Nwani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İkechukwu Nwani 17 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Williams Ikechukwu Nwani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İkechukwu Nwani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İkechukwu Nwani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. İkechukwu Nwani'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İkechukwu Nwani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nwani_9karaka

http://www.instagram.com/i.nwani_9karaka/

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İkechukwu Nwani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İkechukwu Nwani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

İkechukwu Nwani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İkechukwu Nwani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2018 yılında Nasarawa United

29 Mart 2019 yılında Lori Vanadzor

31 Aralık 2019 yılında Nasarawa United

24 Ocak 2020 yılında Akwa United

1 Aralık 2021 yılında Plateau United

1 Aralık 2022 yılında Akwa United

İkechukwu Nwani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İkechukwu Nwani şuan Akwa United takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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