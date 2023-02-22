İkenna Offor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İkenna Offor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İkenna Offor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İkenna Offor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İkenna Offor 25 Aralık 1996 tarihinde Port Harcourt şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ikenna Christopher Offor şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İkenna Offor Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İkenna Offor, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına - tarihinde katılmıştır. İkenna Offor'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İkenna Offor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İkenna Offor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İkenna Offor şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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