İker Bilbao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İker Bilbao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İker Bilbao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İker Bilbao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İker Bilbao 20 Mart 1996 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Iker Bilbao Mendiguren şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İker Bilbao Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. İker Bilbao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İker Bilbao'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İker Bilbao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İker Bilbao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İker Bilbao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İker Bilbao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2017 yılında Bilbao Athletic

17 Ağustos 2017 yılında Gernika

30 Haziran 2018 yılında Bilbao Athletic

12 Temmuz 2018 yılında SD Amorebieta

1 Temmuz 2022 yılında PAS Giannina

İker Bilbao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İker Bilbao şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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