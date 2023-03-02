İker Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İker Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İker Bravo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İker Bravo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İker Bravo 13 Ocak 2005 tarihinde Sant Cugat del Vallès şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Iker Bravo Solanilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İker Bravo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Phsport yapmaktadır. İker Bravo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İker Bravo'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İker Bravo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ikbravo9/

İker Bravo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İker Bravo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İker Bravo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İker Bravo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Barça U16

28 Temmuz 2021 yılında Leverkusen U19

29 Ağustos 2022 yılında RM Kastilya

30 Haziran 2023 yılında Leverkusen U19

İker Bravo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İker Bravo şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İker Bravo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Espluguenc, FC Barcelona (2012-2021)

İspanya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 11 gol atmıştır.

İspanya U15 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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