İker Losada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İker Losada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İker Losada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İker Losada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İker Losada 1 Ağustos 2001 tarihinde Catoira şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Iker Losada Aragunde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İker Losada Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IGdreamsfootball yapmaktadır. İker Losada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İker Losada'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İker Losada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ikerlosada_10/

İker Losada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İker Losada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İker Losada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İker Losada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2019 yılında Celta Vigo B

İker Losada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İker Losada şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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