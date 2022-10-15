"İki altın kasam, 18 kilo altın var" demişti! Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı

Mal varlığı açıklamasıyla gündem olan Kobra Murat o sözlerine açıklık getirerek gerçek mal varlığını açıkladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
"İki altın kasam, 18 kilo altın var" demişti! Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı

'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda mal varlığı hakkında bilgiler vererek çarpıcı ifadeler kullanmıştı. O sözleri çok konuşulan Kobra Murat, konuk olduğu TV8'de ekrana gelen 2.Sayfa programında o sözlerine açıklık getirdi.

İki altın kasam, 18 kilo altın var demişti! Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı

"Programda kurgu yapılmış o yüzden yanlış anlaşıldı." diyen Kobra Murat, gerçek mal varlığı hakkında bilgi vererek şunları söyledi: "4 ev, 2 yazlık, 2 gecekondu ve 3 katlı bir dükkanım var. Onun dışında da 14 ayar altından çocuklarımın düğününde taktığım ziynetler var. Mal varlığımı açıkladıktan sonra telefonum hiç sunmadı herkes benden ev ve yardım istedi. Ben işlere bile otobüsle gidiyorum, kendi arabam bile yok. O otobüse gidene kadar da mahallede kim varsa yardım ederim. Yolda 10 bin TL para dağıtırım ama Allah da onları benim karşıma çıkarır."

İki altın kasam, 18 kilo altın var demişti! Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı

KOBRA MURAT NE DEMİŞTİ?

Kobra Murat konuk olduğu programda mal varlığı hakkında, "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'Artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri” demişti.

İki altın kasam, 18 kilo altın var demişti! Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Harry Potter serisinin Hagrid'inden acı haber! Robbie Coltrane hayatını kaybetti
Harry Potter serisinin Hagrid'inden acı haber! Robbie Coltrane hayatını kaybetti
Bir dönemin en ünlü oryantaliydi! Tanyeli'den şaşırtan maneviyat açıklaması: "Mevlevi hayatta huzur buldum, içimden gelirse kapanırım"
Bir dönemin en ünlü oryantaliydi! Tanyeli'den şaşırtan maneviyat açıklaması: "Mevlevi hayatta huzur buldum, içimden gelirse kapanırım"
Eski eşi Mehmet Dinçler'in giyimini kısıtladığı iddia edilen Hadise dekolteli paylaşım yaptı, o pozlara yorum yağdı! "İyi ki ayrılmışsınız"
Eski eşi Mehmet Dinçler'in giyimini kısıtladığı iddia edilen Hadise dekolteli paylaşım yaptı, o pozlara yorum yağdı! "İyi ki ayrılmışsınız"
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Ünlü oyuncu spor salonu pozuyla kendine hayran bıraktı!
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Ünlü oyuncu spor salonu pozuyla kendine hayran bıraktı!
Son Haberler
Elazığ'da vahşet! Tartıştığı kadına işkence edip öldürdü ardından...
Elazığ'da vahşet! Tartıştığı kadına işkence edip öldürdü ardından...
41 canın kaybedildiği maden ocağının sahibi ortaya çıktı! Pandora Belgeleri'nde adı geçiyormuş!
41 canın kaybedildiği maden ocağının sahibi ortaya çıktı! Pandora Belgeleri'nde adı geçiyormuş!
"İki altın kasam, 18 kilo altın var" demişti! Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
"İki altın kasam, 18 kilo altın var" demişti! Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
Kayserispor - Galatasaray maçı canlı izle |Kayserispor - Galatasaray maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Kayserispor - Galatasaray maçı canlı izle |Kayserispor - Galatasaray maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin dergi kapağı oldu, Montenegro'da verdiği o pozlar olay oldu!
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin dergi kapağı oldu, Montenegro'da verdiği o pozlar olay oldu!
Eşi Mert Aydın konuşurken görüntülenen Merve Boluğur'un mimikleri gündem oldu! İddiaların ardı arkası kesilmedi! Flaş yorumlar: "Mutlu değil bu kadın ya"
Eşi Mert Aydın konuşurken görüntülenen Merve Boluğur'un mimikleri gündem oldu! İddiaların ardı arkası kesilmedi! Flaş yorumlar: "Mutlu değil bu kadın ya"
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 15 Ekim 2022 Cumartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 15 Ekim 2022 Cumartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bartın Amasra'daki maden ocağında grizu patlaması! Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı! İşte o isimler...
Bartın Amasra'daki maden ocağında grizu patlaması! Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı! İşte o isimler...
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı
Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den aşk itirafı! Twitter paylaşımı gündeme oturdu! "At gibi aşığım ama..."
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den aşk itirafı! Twitter paylaşımı gündeme oturdu! "At gibi aşığım ama..."
Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin ilk tanıtımı yayımlandı! Seküler ve muhafazakar ayrımı büyük tepki topladı!
Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin ilk tanıtımı yayımlandı! Seküler ve muhafazakar ayrımı büyük tepki topladı!
Yorumlananlar
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı