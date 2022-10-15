"İki altın kasam, 18 kilo altın var" demişti! Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı

'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda mal varlığı hakkında bilgiler vererek çarpıcı ifadeler kullanmıştı. O sözleri çok konuşulan Kobra Murat, konuk olduğu TV8'de ekrana gelen 2.Sayfa programında o sözlerine açıklık getirdi.

"Programda kurgu yapılmış o yüzden yanlış anlaşıldı." diyen Kobra Murat, gerçek mal varlığı hakkında bilgi vererek şunları söyledi: "4 ev, 2 yazlık, 2 gecekondu ve 3 katlı bir dükkanım var. Onun dışında da 14 ayar altından çocuklarımın düğününde taktığım ziynetler var. Mal varlığımı açıkladıktan sonra telefonum hiç sunmadı herkes benden ev ve yardım istedi. Ben işlere bile otobüsle gidiyorum, kendi arabam bile yok. O otobüse gidene kadar da mahallede kim varsa yardım ederim. Yolda 10 bin TL para dağıtırım ama Allah da onları benim karşıma çıkarır."

Haberin Devamı

KOBRA MURAT NE DEMİŞTİ?

Kobra Murat konuk olduğu programda mal varlığı hakkında, "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'Artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri” demişti.