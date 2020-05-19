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İki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kütahya'da iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kütahya'da Akkent Mahallesi TOKİ Kavşağı'nda dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle kaza meydana geldi.

43 RA 094 plakalı otomobil, 43 AZ 386 plakalı otomobille çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, her iki otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.

İki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Gece Editörü

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