İki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kütahya'da Akkent Mahallesi TOKİ Kavşağı'nda dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle kaza meydana geldi.

43 RA 094 plakalı otomobil, 43 AZ 386 plakalı otomobille çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, her iki otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.