İki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Kütahya'da iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kütahya'da Akkent Mahallesi TOKİ Kavşağı'nda dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle kaza meydana geldi.
43 RA 094 plakalı otomobil, 43 AZ 386 plakalı otomobille çarpıştı.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada, her iki otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.
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