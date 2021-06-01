İki arkadaşıyla bir olup yengesine dehşeti yaşatmıştı! Yengesine tecavüz eden jokey yolun sonuna geldi

Türkiye ünlü jokeyin karıştığı tecavüz skandalı ile sarsıldı. Türkiye'nin en iyi 5 jokeyinden biri olarak gösterilen Uğur Polat, iki jokey arkadaşıyla birlikte yengesine tecavüz ile suçlanıyordu. Ülke gündemine oturan olayda Uğur Polat ve arkadaşlarının yengesine tecavüz suçundan aldıkları hapis cezasının iptal talebi, Yargıtay tarafından reddedildi. Böylece sanıklara verilen 15'er yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu.

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADI

Kan donduran olay, İstanbul Bakırköy'de Mayıs 2016'da yaşanmıştı. Uğur Polat'ın İzmir'de yaşayan ağabeyinin eşi N.P. İstanbul'a geldi. N.P., Uğur Polat'ın evine gitti. İddialara göre evde bulunan Uğur Polat ve jokey arkadaşları Sercan Ç. ve Erhan G. kar maskeleri takarak kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. Tecavüze uğrayan kadın evden kaçarak, vatandaşlardan yardım istedi.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI VE KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA

Üç jokey hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden koksun kılmaktan dava açıldı. 3 yıl süren yargılamanın ardından mahkeme tutuksuz yargılanan sanıkların cezalandırılmasına karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, cinsel saldırı suçundan 3 jokeye 15'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanıklar kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 14. İcra Dairesi, kararın yerinde olduğunu belirterek itirazı reddetti ve 3 sanığa verilen hapis cezası onandı.