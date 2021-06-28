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  3. İki çocuk annesi kadının feci ölümü: Son nefesini iki bina arasındaki boşlukta verdi...

İki çocuk annesi kadının feci ölümü: Son nefesini iki bina arasındaki boşlukta verdi...

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde dün gece saatlerinde 6 kattan iki bina arasına düşen 2 çocuk annesi kadın feci şekilde can verdi. Talihsiz kadının cansız bedeni duvar kırılarak çıkarılabildi. iki çocuk annesi kadın 6'ncı kattaki evinden henüz belirlenemeyen bir sebeple iki bina arasındaki boşluğa düşerek hayatını kaybetti.

İki çocuk annesi kadının feci ölümü: Son nefesini iki bina arasındaki boşlukta verdi...

Hürriyet Mahallesinde saat 00:30 sıralarında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Hülya Karabul henüz belirlenemeyen bir sebeple 6'ncı kattaki evinden iki bina arasındaki boşluğa düştü. 

Gürültüye koşan komşuları Karabul'u iki duvar arasında sıkışmış görünce hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bina boşluğuna düşen kadına ulaşmaya çalıştı. Boşluğun dar olması nedeniyle itfaiye ekiplerinden yardım istenildi. 

İki çocuk annesi kadının feci ölümü: Son nefesini iki bina arasındaki boşlukta verdi...

Gelen ekipler iki bina arasındaki duvarı kırarak Karabul'u düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrası ağır şekilde yaralanan talihsiz kadının hayati fonksiyonlarını kaybettiği öğrenildi.

Karabul'un eşi ve akrabaları acı haberi öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Cansız bedeni bina boşluğundan çıkartılan talihsiz kadın cenaze aracına yüklenerek otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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