İki çocuk doğurduğuna inanmak zor! Berfu Yenenler'in bikinili pozu ağızları açık bıraktı! Eser Yenenler'in tepkisi gündem oldu

Oyuncu Eser Yenenler, 2 yıl önce evlendiği Berfu Yenenler ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. İkili aşklarını 2 çocukla taçlandırırken, çizdikleri aile tablosu ile adeta düşman çatlatıyorlar. Sosyal paylaşım hesabından sık sık neşeli hallerini paylaşan Berfu Yenenler, son paylaşımı ile yine gündem oldu.

DOĞUMUN ARDINDAN FİT HALİNE GERİ DÖNDÜ

Kısa bir süre önce ikinci bebeğini kucağına alan Berfu Yenenler, bikinili fotoğrafını paylaştı. Tescilli güzel kusursuz fiziği ile dikkat çekerken, Eser Yenenler ise fotoğraf karesindeki bakışı ile görenleri güldürdü. Yenenler esprili paylaşımına "Instagrama bikinili fotograf atiyorumdur o sırada Eser..." notunu düştü.

SOLUĞU ALAÇATI'DA ALDILAR

Yazın gelmesiyle soluğu Alaçatı'da alan çift sık sık tatil paylaşımları yapmayı ihmal etmiyor. Alaçatı'da 250 bin TL'ye tuttukları villada tatil yapan çiftin eğlenceli paylaşımlarına beğeni ve yorum yağmuru geliyor.

Berfu Yenenler fit vücudu ile göz doldururken, eşi Eser Yenenler'in kilolu hallerine takılmayı da ihmal etmiyor.

EŞİNE PHOTOSHOP İLE KARIN KASI YAPTI

Neşeli halleriyle kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi kazanan Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde eşi ve kendisine yaptığı karın kası photoshopu ile olay olmuştu. Yenenler, gönderisini "Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz" diyerek paylaştı. Kısa sürede çok sayıda yorum alan fotoğrafı Eser Yenenler de "Ufak dokunuşlar benim de hakkım" notu ile paylaşarak takipçilerini güldürdü.

Sosyal medya hesabından eşi ve çocukları ile mutlu kareler paylaşan Berfu Yenenler, doğan halleriyle takipçilerinden tam not alıyor.

Çiftin Kuzey ve Mete isminde iki çocuğu bulunuyor. Berfu Yenenler, çocukları ile geçirdiği zamanı fotoğraflayarak takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Öte yandan çocukların fotoğraflarına "Berfu Yenenler'e hiç benzemiyor", "Babalarının kopyası" gibi yorumlar yapılıyor.