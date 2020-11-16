İki Gözüm Ahmet filmi 13 Kasım 2020 tarihinde beyazperdede sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçı Ahmet Kaya’nın hayatını konu edinen Biyografik film Dram türünde seyircisini ağlatacağa benziyor. Filmi henüz izlememiş olanlar film hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki İki Gözüm Ahmet filminin konusu nedir? İki Gözüm Ahmet filminin süresi ne kadar? İki Gözüm Ahmet filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

İKİ GÖZÜM AHMET FİLMİ VİZYONA GİRDİ Mİ?

Kadrosunda bir çok ünlü ismin yer aldığı İki Gözüm Ahmet filmi 13 Kasım 2020'de vizyona girdi.

İKİ GÖZÜM AHMET FİLMİNİN KONUSU

Ahmet İki Gözüm 28 Ekim 1957 yılında Malatya’da doğan ve 16 Kasım 2000’de Paris’te hayata gözlerini yuman Ahmet Kaya’nın hayat hikayesini konu ediyor. Malatya'da kümesteki tavuklara konser vererek müzik hayatına başlayan Ahmet Kaya, İstanbul'a göç etmesinin ardından yaptığı müzikle büyük kitlelere hitap etmeye başlar. Ahmet Kaya’nın hayatının dönüm noktalarını seyirci ile buluşturan filmde, 'Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?', 'Neden Ahmet Kaya?', 'Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?', 'Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?' gibi pek çok sorunun cevabı yer alıyor.

İKİ GÖZÜM AHMET OYUNCULARI

Gani Rüzgar Şavata - Cemil Başkan

Özgür Tüzer - Ahmet

Aleyna Solaker - Ceylan

Ekin Akkaş - Şair

Metin Yıldız - Suphi

Serdar Orçin - Bedo

Berivan Edebali - Abla

Yelda Reynaud - Avukat

İKİ GÖZÜM AHMET KÜNYE

İki Gözüm Ahmet filminin süresi: 1 saat 48 dakika

Türü: Biyografik, Dram, Müzik

Yönetmen:Gani Rüzgar Şavata, Hakan Gürtop

Ülke Türkiye

PANDEMDİE EN İYİ İKİNCİ AÇILIŞI YAPAN FİLM OLDU

'İki Gözüm Ahmet', eylül ayında gösterime girdiği 8 Avrupa ülkesi ve Avustralya'da 30. 478 kişiyle açılmıştı.

Geçtiğimiz hafta sonunda Türkiye'de de izleyiciyle buluşan film, pandemi döneminde en iyi açılış yapan ikinci film oldu. 'İki Gözüm Ahmet', hafta sonunda yaklaşık 17 bin kişi tarafından izlendi. Pandemi döneminde en iyi açılışı ise 31.352 kişiyle gösterime 26 Ağustos'ta çıkan 'Tenet' yapmıştı. 'İki Gözüm Ahmet', pandemi döneminde Türk filmleri arasında ise ilk sırada yer aldı.