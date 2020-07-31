İki grup arasında bıçaklı ve silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre Besni ilçesine bağlı Oyalı Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mustafa A, kalbinden bıçaklandı. Daha sonra Mustafa A'nın yakınları tabancayla ateş etti. Olayda Mustafa A'nın yanı sıra her iki gruptan E.B, Ş.B, M.B, V.A. ile H.A. yaralandı.

KALBİNDEN BIÇAKLANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ağır olan E.B ile Ş.B, Adıyaman Devlet Hastanesine sevk edildi.

Taburcu olan V.A. ve H.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan güvenlik güçlerince mahallenin birçok yerinde alınan önlemler sürüyor.