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İki grup arasında bıçaklı ve silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde arasında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İki grup arasında bıçaklı ve silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre  Besni ilçesine bağlı Oyalı Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mustafa A, kalbinden bıçaklandı. Daha sonra Mustafa A'nın yakınları tabancayla ateş etti. Olayda Mustafa A'nın yanı sıra her iki gruptan E.B, Ş.B, M.B, V.A. ile H.A. yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı ve silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

KALBİNDEN BIÇAKLANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ağır olan E.B ile Ş.B, Adıyaman Devlet Hastanesine sevk edildi.

Taburcu olan V.A. ve H.A. ise jandarma ekipleri  tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan güvenlik güçlerince mahallenin birçok yerinde alınan önlemler sürüyor.

Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı ve silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

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