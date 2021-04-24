İki grup arasındaki kavga mahalleyi ayağa kaldırdı: Çatallarla saldırdılar

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişi kapısı önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga başladı. Cep telefonu kamerasına yansıya görüntülerde iki kişi yere yatırdığı kişiyi dakikalarla tekme tokat darp etti. Sopanın da kullanıldığı kavgada taraflar birbirleriyle kavgalarına kapı önünde devam etti. Kavgayı ayırmak isteyen kadınların, "Yapmayın, bırakın" sözleri kameralara yansıdı.

Görüntülerdeki kırmızı tişörtlü kişi 3 kişinin saldırısı sonucu yere yatırılıp uzun süre sopada kullanılmak üzere darp edildi. Olayda bir kişinin yüzüne gelen çatal nedeniyle yaralandığı iddia edildi. Kavga anı olayın karşısındaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı