İki hafta önce istifa eden Murat Sancak, istifasından vazgeçti

TFF 1. Lig'de bu sezon Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Adana Demirspor'da, başkan Murat Sancak görevi bırakacağını açıklamış ve bir süre sosyal medyadan uzak kalmıştı. Murat Sancak, özellikle transfer döneminde sosyal medyadaki taraftarla girdiği etkileşim ile gün yüzüne çıkmıştı.

Sancak, istifa kararından vazgeçtiğini yazılı açıklama ile duyurdu.

Kulübün resmi hesaplarından paylaşılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu zaman zarfında taraftarlarımız büyük incelik göstererek sosyal medya üzerinden birçok defa #BuHikayeSancaksızOlmaz etiketi açarak durumu ülke gündemine kadar taşıdı. Birçoğu telefonla arayarak gitmemem doğrultusunda ricacı oldu. Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, büyükşehir ve belediye başkanlarımız, Adana'nın ileri gelenleri, iş insanları, çalışanları arayarak yarı yolda bırakmamamı istedi. Adana'ya gelmeden önceki akşam anneme uğradığımda bana 'Sana bırak demiştim ama yarı yolda bırakmak olmaz, git inşallah şampiyon olursunuz.' dedi. Adana'ya gelerek futbolcularla, taraftar gruplarıyla, yöneticilerle ve değişik kesimlerle yaptığım görüşmeden sonra başkanlığa devam etme kararı aldım."

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Sancak, Adana Demirspor'u kurumsallaştırmayı ve geleceğe sağlam adımlarla götürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu kulüp üzerinden menfaat sağlamayı bekleyen, emelleri olanların hayallerini sonlandırmak için daha güçlü, bilinçli ve yüksek sesle, durmak yok yola devam. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.