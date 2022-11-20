İki husumetli aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, husumetli iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

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İki husumetli aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, husumetli iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Olay, Hacı Esat Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; aralarında eski bir husumet bulunan tarafların sözlü tartışması, silahlı kavga dönüştü. Olayda, Mehmet Ö. (48), B.Ö. ve A.D. adlı şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Ö, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

Silahlı kavganın yaşandığı yer, polis tarafından güvenlik çemberine aldı. Polis olay yeri inceleme ekipleri, olay yerindeki boş kovanları kayıt altına aldı. Silahlardan çıkan mermiler, cadde üzerindeki işyerinin camına isabet ederken Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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