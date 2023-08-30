İki kulüp arasında stratejik anlaşma! Samsunspor, Frsansa ekibi ile masaya oturdu!

Ligue 1'de mücadele eden Fransız futbol kulübü Toulouse ve Süper Lig temsilcisi Samsunspor arasında 3 yıllık yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Her iki kulüp farklı projelerde gelişim için birlikte çalışacak

Samsunspor ile Toulouse kulübü arasında imzalanan birliği anlaşması; Yaz dönemi boyunca gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin ardından imzalanan iş birliği kapsamında, her iki kulüp farklı projelerde gelişim için birlikte çalışacak.

2022'de Ligue 2 şampiyonu olarak Ligue 1'e yükselen ve 2023'te ilk kez Fransa Kupası'nı kazanan Toulouse FC; antrenman metodolojisi, altyapı gelişimi, genç yeteneklerin seçilmesi ve takıma kazandırılması gibi alanlarda bilgi ve deneyimini Samsunspor ile paylaşacak. Ayrıca Samsunspor Futbol Akademisi'nin gelişimi için de aktif rol oynayacak.

"3 yılda kulübümüzü Avrupa standartlarında bir akademiye kavuşturacağız."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Samsunspor olarak amacımız Avrupa kulüpleri seviyesine gelmek. Türkiye standartlarının üzerinde, kalıcı ve sürdürülebilir başarıya odaklanmış bir kulüp olmak istiyoruz. Bunun ilk adımının akademiden başladığına inanıyoruz. Samsunspor Futbol Akademisi, Toulouse ile yaptığımız 3 yıllık anlaşma ile büyük bir fayda sağlayacak. Ağırlıklı olarak Toulouse'dan bilgi ve deneyim transferi yapacağız. Samsun'daki teknik heyetimizi ve kulüp yöneticilerimizi eğiterek, 3 yılda kulübümüzü Avrupa standartlarında bir akademiye kavuşturacağız. Yeni idman metotları uygulayacağız. Futbolcuların sağlıklarını, beslenme bilgilerini, mental düzeylerini ve fitness seviyelerini çok yukarı çekeceğiz. Her ay Toulouse'dan Samsun'a ve Samsunspor'dan Toulouse'a ekipler karşılıklı ziyaretlerde bulunarak ortak çalışacak" dedi.

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Başkan Yıldırım ayrıca, "A takımımızın gelişimi için scout ve analiz gibi departmanlarımız da ortaklaşa iş yapacak. Her sene alt yapımızdan bazı oyuncularımızı; gelişimleri, yabancı dil öğrenmeleri ve yabancı kültürlere adapte olmaları için Toulouse alt yapısıyla birlikte çalışmaya göndereceğiz. Toulouse da gerekli gördüğünde kiralık vermek istediği bir oyuncusunu bu anlaşmayla Samsunspor'a verecek. İnanıyoruz ki takımımız ve Toulouse bu ortaklıktan büyük bir fayda sağlayacak. Bu anlaşmanın her iki kulübe de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye ve Fransa arasındaki iş birliğine futbol seviyesinde bir katkı yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk. Samsunspor olarak biz çok mutluyuz. Toulouse Başkanı Damien Comolli başta olmak üzere Toulouse Sportif Strateji Sorumlusu Selinay Gürgenç'e teşekkür ediyorum. Başarılı projeleri birlikte hayata geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Damien Comolli: "Futbolcularımızın performanslarını sürekli geliştirmeye odaklıyız"

Toulouse Başkanı Damien Comolli ise, "Bilgi birikimimizi, uzmanlığımızı ve deneyimimizi paylaşmak için Başkan Yüksel Yıldırım ile birçok görüşme gerçekleştirdik. Kendisi, bizim Toulouse da ortaya koyduğumuz yükselme başarısını Türk futbolunda başarıyla uygulayan Samsunspor'un gelişimine öncülük etmiş bir kişi. İddia sahibi iki kulüp olarak, alt yapımızdaki gençlerin ve A takımımızdaki futbolcularımızın performanslarını sürekli geliştirmeye odaklıyız. İş birliğimiz de bu vizyonun bir ürünüdür. Remy Loret ve Selinay Gürgenç önderliğindeki ekibimiz, bu iş birliğinin en verimli ve en üretken şekilde gerçekleşmesi için canla başla çalışacak. Başkan Yüksel Yıldırım'a bize olan güveni için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.