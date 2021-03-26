İki saldırgan, Fatih'teki Hintli iş adamını yaraladı

Fatih Sirkeci’deki bir handa saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre kimliği belirlenemeyen iki şahıs Hintli iş adamını ağır yaraladı. İki saldırganın, pırlanta işi yapan Hintli iş adamı Divyang Racn’ın handaki ofisine geldiği ve sebebi belli olmayan olaydan ötürü susturucu silah ile Racn'a ateş ettiği öğrenildi.

İKİ MERMİ İŞ ADAMININ KALÇASINA İSABET ETTİ

Mermilerden ikisi pırlanta işi yapan adamın kalçasına, diğeri ise duvara denk geldi. Silah sesinin ardından yan ofisteki kişilerin olayı fark etmesiyle şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis gönderildi. Racn, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, olaya neden olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)