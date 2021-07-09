İki torununu ve kızını öldürüp intihar etmişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı! 'Biberonlarına fare zehri koydu, etki etmeyince vurdu'

Ankara'da, geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iki torunu ile kızını tabancayla vurarak öldürmesinin ardından intihar girişiminde bulunan Öznur Aydın'ın, kendisine gelmesinin ardından polise verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

İLK İFADEDE KAN DONDURAN DETAYLAR

Ankara'nın Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı kızı 23 yaşındaki Meryem Atsak'ı ve birisi 9 aylık, diğeri 3 yaşında olan iki torununu öldürmesinin ardından intihar girişiminde bulunan ancak tıbbi müdahale ile hayata dönen Öznur Aydın'ın, yoğun bakımdaki tedavisinin sona ermesiyle verdiği ilk ifadesine ulaşıldı.

ÖNCE FARE ZEHRİYLE DENEDİ, SONRA VURDU

Sabah'tan Ömer Çetin'in haberine göre, aile içi sorunları nedeniyle baba ocağına çocukları ile beraber gelen Meryem Atsak annesi ile konuşarak evde bulunan fare zehri ile intihar etmeye karar verdi.

Çocuklar yetim kalmasın diye onları da zehirleme kararı alındı. Anne Meryem önce Merve'ye ait biberon ile Ömer'in içeceğinin içine fare zehri koydu ardından da kendileri de fare zehrini içerek etkisini göstermesi için bir süre bekledi.

Fare zehri etkili olmaması üzerine Meryem Atsak babasına ait ruhsatsız tabancayla 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail'i ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Öznur Aydın, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

BARUT İZİ İNCELENECEK

Ankara Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı incelemede bulundu. Evde delil olabilecek tüm materyaller ile olayda kullanılan silah balistik incelemeye gönderildi. Öznur Aydın'ın iddialarını silah üzerinde yapılan inceleme ve adli tıp kurumunda gelecek rapor belirleyecek. Meryem Atak'ın silah ile atış yapıp yapmadığı elinde ve kolundaki barut izine bakılacak. Anne ve çocukların ölüm pozisyonları detaylı şekilde incelenecek.