İki yaşındaki çocuğu maske takmadı diye aile uçaktan atıldı!

ABD'de bir uçakta Orlondo’dan New York’a isteyen bir kadınının 2 yaşındaki çocuğunun uçuş sırasında maske takmaması nedeniyle görevlilerce uçaktan atıldığının görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Ülkenin Orlando kentinden New York’a giden uçaktan indirilen anne Bruck, 2 yaşındaki çocuğunun laf dinlemediğini ve çocuğa maske takması için zor kullanamayacağını ifade etti. Bruck olayla ilgili olarak, "Benim ve ailem için son derece travmatik oldu" ifadelerini kullandı.

ELLERİNİ Mİ BAĞLAMALIYIM?

Bruck, en küçük çocuğu Dina'ya maske takmaya çalıştığını ancak küçük çocuğun sürekli maskesini çıkardığını belirtti. Ödediği bilet parasının yandığını ifade eden Bruck "Ellerini bağlamalı mıyım, ne yapmalıyım?" dedi.