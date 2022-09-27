İkilem isminin anlamı nedir, İkilem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar İkilem isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "İkilem ismi ne demek, İkilem ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte İkilem isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK

1. isim, mantık İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassem, dilemma.

2. isim İnsanı istenmeyen seçeneklerden birini, çoğunlukla iki seçenekten birini izlemeye zorlayan tartışma, sorun veya usa vurma durumu.

BİLİM VE SANAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: kıyas-ı mukassim, İngilizce: dilemma, Fransızca: dilemme

1. İki çözüm yolu ya da iki yönü bulunan ve aynı sonucun elde edildiği tasım. 2. İnsanı, istenmeyen seçeneklerden birini, çoğunlukla iki seçenekten birini, beğenmeye ve izlemeye zorlayan tartışma, sorun ya da usa vurma durumu.

İkilem İsminin anlamı nedir? TDK İkilem anlamı:

İkilem ismi Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. Değişik yapıda iki öğenin birlikte bulunması. 2. İkili özellik gösteren durum.

İkilem İsmi Kuranda geçiyor mu?

İkilem ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

İkilem isminin kökeni:

İkilem ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

İkilem isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

İkilem isminin rengi:

Celadon

İkilem ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

İkilem isminin Harf Analizi Nedir ?

İkilem ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

E : İletişim, duygusal karışık

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İkilem isminin Numerolojisi Kaçtır?

İkilem ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ: 12

K: 14

İ: 12

L: 15

E: 6

M: 16

= 75– İkilem İsminin Numeroloji Toplamı 75’dir.

İkilem isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

İkilem ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda İkilem isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ: 9K: 2İ: 9L: 3E: 5M: 4 = 32

3 + 2 = 5 Kader sayısıdır

İkilem isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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