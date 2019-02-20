İkili ilişkilere gölge düşüren Azeri Büyükelçi'ye yasak

KOMPLO İMASI

Toplantı sırasında Körfez bölgesinden bir ülkenin büyükelçisi söz alarak, “Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin Bakü’deki büyükelçiliklerine gelerek, Türkiye’nin kendilerine komplo kurduğunu” söyleyerek izahat istedi. Büyükelçinin bu sözleri üzerine Azerbaycan İİT Büyükelçisi Şahin Bey’in açıklamalarıyla, durum açıklığa kavuştu.

SEYAHAT YASAĞI KONDU

Açıklamadan sonra konuya ilişkin soruşturma yürüten Azerbaycan makamları, konunun Azeri Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği yanıltıcı bilgi nedeniyle bu noktaya geldiğini ve bu çıkışın geri alındığını ifade etti.

Azerbaycan adına yabancı bir büyükelçiliğe bilgi veren şahsın, halen Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nda merkez görevinde bulunan Büyükelçi Elşad İskenderov olduğunun ortaya çıkması üzerine, şahıs hakkında Türkiye'ye giriş ve seyahat yasağı getirildi.