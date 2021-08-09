Geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan İkimizin Sırrı dizisinde baş karakter olan Neva'yı canlandıran Leyla Feray'ın kim olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde İkimizin Sırrı dizisinin Neva'sı Leyla Feray kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNİN NEVA'SI LEYLA FERAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

8 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Leyla Feray, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Koç Üniversitesi Medya ver Görsel Sanatlar bölümünden mezun olan oyuncu 1,73 boyundadır.

Güzel oyuncunun Instagram kullanıcı adı leylaferay şeklindedir ve 150 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Leyla Feray, 2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını atmasının ardından Paşa Gönlüm, Üç Arkadaş, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Uyanış Büyük Selçuklu gibi yapımlarda yer almıştır.