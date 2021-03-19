Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yüz yüze eğitim sürdürülüyor. Öğrenciler sınavlarını olduktan sonra karnelerini alacak ve yaz tatiline girecek. Ancak salgın sürecindeki aksaklıklar nedeniyle okulların 2 Temmuz 2021 tarihine kadar açık kalacağı duyuruldu. Peki İkinci dönem notları nasıl verilecek? 2. dönem karne notları nasıl verilecek?

İKİNCİ DÖNEM NOTLARI NASIL VERİLECEK?

25 Aralık 2020'de birinci dönem ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulandı.

4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplandı.

5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplandı.

Ancak ikinci dönem için notların nasıl verileceği henüz kesinleşmedi.

Salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak birinci dönemde karneler elektronik ortamda verilmişti. Salgının devam etmesinden dolayı 2. dönem karnelerinin de aynı şekilde verilmesi bekleniyor. Ancak MEB, okullara kademeli öğrenci alarak yani ayrı günlerde öğrencileri okula çağırarak karneleri yüz yüze de verebilir. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2. DÖNEM KARNE NOTLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Karne notlarının ne zaman belli olacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında son gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

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