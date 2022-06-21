İkinci el otomobil fiyatlarını onlar yükseltiyor! "En önemli problem kayıt dışı"

Son zamanlarda, ikinci el otomobil fiyatları el yakıyor. Art arda gelen zamların ardından, ikinci el otomobillerdeki fiyatların artması da, vatandaşı zor duruma sokuyor. Manisa Otonomi Derneği Başkanı Arif Diz, ikinci el otomobil piyasasına yönelik bazı önemli açıklamalarda bulundu.

"BU İŞİ EK OLARAK YAPIYORLAR"

Fiyatların sürekli arttığını belirten Manisa Otonomi Dernek Başkanı Arif Diz, “Fiyatlar artıyor. Artmasının nedeni de sıfır arabanın az gelmesi, enflasyon, üretim maliyetleri, doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar. Bu tüm dünyada aynı. Bizim ikinci el sektöründeki en önemli problem kayıt dışı. Dışarıda ikinci el araba alım satım yapan çok kişi var. Onlar da yapmasın demiyoruz ama onlar da buraya gelip vergiye tabi olsa bir düzen olur. Alan satan belli olur. Dışarıda mekanı var ayrıyeten ek olarak bu işi yapıyor her iki taraftan geliri oluyor" diye konuştu.

"KAYIT DIŞILIĞIN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ"

Sadece alım satım yaptıklarını belirten Başkan Diz, "Dükkan kiramız, masraflarımız oluyor, onlarda iki iş olduğu için satılsa da oluyor satılmasa da oluyor çünkü onların bir yerden gelen parası var zaten. Buna neden bu şekilde piyasayı bozuyor? İnsanlar boşta kalan parası erimesin diye ikinci el araba alıyor pahalı olsa da nasılsa yükseliyor diyerek parasını değerini koruyor. Geçen ay sadece Manisa’da noterde 4 bin 900 araç satılmış. Bu 4 bin 900 araçtan en fazla 500’ünü Galericiler Sitesi satmıştır. Biz devletimizden istiyoruz ki bu araçları kim sattı, nerede satıldı kayıt dışılığın araştırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"BU SİTELER MESLEĞİ TEHDİT EDİYOR"

İnternet sitelerinin meslekteki kişileri zora soktuğunu önemle vurgulayan Başkan Diz, “İnternet Siteleri mesleğimizi elimizden alıyor ve zorluyor. Bu siteler mesleği tehdit ediyor. Aracın piyasasını da belirleyemez hale geliyor. Bakıyorsunuz bir araç 80 binden başlıyor 200 bine kadar çıkıyor. Arada gerçekçi rakamlar da var. Bir de çok aşırı rakam isteyen var. Herkesin arabası kendine güzel. Bakıyor benim arabam daha güzel 140 yazıyor öbürü bakıyor benimki daha temiz diyerek 160 bin yazıyor. Piyasa açısından rakamların daha belirleyici hale gelmesi için bu sitelerde aracın gerçek değerlerinin yazılması gerekiyor ve belirlenmesi gerekiyor” açıklamalarına yer verdi.